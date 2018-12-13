13 Aralık 2018, 12:13
»»

Süper Ligde Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş - Trabzonspor ve Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelelerinin hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:

CUMA

20.30 Göztepe-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ümit Öztürk

PAZAR

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler

PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

Galatasaray,Başakşehir,Trabzonspor,Beşiktaş
13 Aralık 2018 Perşembe 12:13



YORUMLAR (4)
ABDULREZZAK: Erzurum'a Fenerli hakemi vermişler. Dadaşlara geçmiş olsun. Federasyon kafaya koymuş. Erzurumsporu düşürecekler. Diren Dadaş yolun açık olsun
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
CAN DEP: GS,ya Trabzona vede Erzuruma şimdiden gecmiş olsun iyi planlanmis
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
ADAMMI: BAKALIM bu hafta hangi oyunu oynacaklar Galatasaraya nasıl gaip gelecek akbilspor hazırlıklı olun bu dediklerimide kenara yazın sonuç zaten belli
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ANDSMERO : GALATASARYLI HAKEMI NEDEN BESIKTAS MACINA VERIYORLAR
Yayından Kaldır
1 5
Cevap yaz