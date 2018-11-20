20 Kasım 2018, 09:31
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Süper Lige Damga Vuracak Takas: Ozan Tufan - Oğuzhan Özyakup

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan'ın transferi için hamle yapan Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u istedi.

Ozan Tufan-Tolgay Arslan takası gündemdeyken Fenerbahçe gözünü Oğuzhan Özyakup'a çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim Ozan Tufan'a talip olan ezeli rakibi Beşiktaş'a, "Oğuzhan Özyakup'u isteriz" yanıtını verdi.

ALİ KOÇ İSTİYOR

FFP kriterleri nedeniyle devre arasında bonservis bedeli ödemeden transfer yapmanın peşinde olan Fenerbahçe, siyah-beyazlıların 10 numarasını takas ve bir miktar ücretle kadrosuna katmayı planlıyor. Tolgay Arslan takasının ikinci plana atıldığı belirtilen haberde, Başkan Ali Koç'un özellikle Oğuzhan'da ısrarcı olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR ISLIKLIYOR

Beşiktaş taraftarıyla sezon başından beri arası bozuk olan ve maçlarda ıslıklanan Oğuzhan'ın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Başkan Koç'un ikili ilişkileri iyi olan Fikret Orman'la önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı ve resmi teklifi ileteceği ifade edildi.

Beşiktaş,Ali Koç,Oğuzhan Özyakup,Ozan Tufan
20 Kasım 2018 Salı 09:31



YORUMLAR (17)
VİDİBEY: oğuzhan ile ozan nasıl karşılaştırılır biri şişko vasat bir ön libero diğeri takım kaptanı üst düzey oyuncu arsenal alt yapısı kökenli iyi olduğu zaman takımı sırtlayan biri 10 ozan bir ozi olur :) salak salak iş yapmayın ozi fb ye gitmez sazannnn :)
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İNFAZCI66: bu ozanıda hergün bi beşiktaşlı futbolcuyla takas ediyolar :)) almıyoruz kardeşim zorlamı :)) formunda bir oğuzhan 10 tane ozana bedel. . ki ozan futbolcu falan değil yani. .
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Q7: Ozan kimmişki ? isterse pektemektle değişelim. .
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TURGUTT: Sayın Ali koç Ozanı Türkiyede takas edecek denginde futbolcu yok , !Sayın başkan bu haber doğruysa ilerde çok başın ağrır. . Oguzhan kim OZAN kim , sakınha yanlış yapma . . Oguzhandan bir şey olmaz menejerleri Oguzhanı öyle abartıyorlar. Kimseye satamadı Hollandalı menejerler FB ye satacaklar ErvinKoeman vasıtasıyla. . Haber doğruysa. Danışıklı döğüş.
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ALİYG: Basınkolpa kardeşim aklıma ilk geleni söylüyorum.sergen yalcın.....vaydelikanlı gönlüm vay senbukurşunu yinemiyedin :)) :))
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