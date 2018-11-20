Süper Lige Damga Vuracak Takas: Ozan Tufan - Oğuzhan Özyakup

Ozan Tufan-Tolgay Arslan takası gündemdeyken Fenerbahçe gözünü Oğuzhan Özyakup'a çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim Ozan Tufan'a talip olan ezeli rakibi Beşiktaş'a, "Oğuzhan Özyakup'u isteriz" yanıtını verdi.

ALİ KOÇ İSTİYOR

FFP kriterleri nedeniyle devre arasında bonservis bedeli ödemeden transfer yapmanın peşinde olan Fenerbahçe, siyah-beyazlıların 10 numarasını takas ve bir miktar ücretle kadrosuna katmayı planlıyor. Tolgay Arslan takasının ikinci plana atıldığı belirtilen haberde, Başkan Ali Koç'un özellikle Oğuzhan'da ısrarcı olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR ISLIKLIYOR

Beşiktaş taraftarıyla sezon başından beri arası bozuk olan ve maçlarda ıslıklanan Oğuzhan'ın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Başkan Koç'un ikili ilişkileri iyi olan Fikret Orman'la önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı ve resmi teklifi ileteceği ifade edildi.