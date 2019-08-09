Süper Loto 25 milyon lira devretti

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 25 milyonluk ikramiye devretti.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 90 kişi 11 bin 747'şer lira, 4 bilen 6 bin 75 kişi 189 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 127 bin 580 kişi 15 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

TOPLAM 4,1 MİLYON İKRAMİYE DAĞITILDI

Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 726 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 913 bin 19 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 631 bin 493 lira kamuya aktarıldı.