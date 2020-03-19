Süper Loto çekildi (1)
Süper Loto oyununun 648. hafta çekilişi yapıldı.
19.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:38
Süper Loto oyununun 648. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 17, 19, 35, 44 ve 49 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 17, 19, 35, 44 ve 49 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler : Süper Loto, Ekonomi