Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto'nun 593'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 181 bin 291 lira ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen 1 kişi 26 milyon 181 bin 291 lira, 5 bilen 95 kişi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kişi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Muğla
'nın Bodrum
ilçesinden yatırdığı bildirildi.
(Bitti)
Milli Piyango İdaresi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA