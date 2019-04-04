Süper Loto Çekildi (2)

Kaynak: AA

Süper Loto'nun 598'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 377 bin 618 lira devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 110 kişi 5 bin 295'er lira, 4 bilen 4 bin 191 kişi 151'er lira, 3 bilen 77 bin 752 kişi 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte toplam 2 milyon 281 bin 221 lira ikramiye dağıtıldı.Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 429 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 826 lira kamuya aktarıldı.(Bitti)