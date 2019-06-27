27.06.2019 21:51
Haberler » Güncel » Haber

Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto'nun 610'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş devretti.

Süper Loto 'nun 610'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 312 bin 781 lira 96 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 13 bin 611 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 737 kişi 205 lira 65'er kuruş, 3 bilen 59 bin 268 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 25 bin 429 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 426 bin 824 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 41 lira 80 kuruş kamuya aktarıldı.
(Bitti)
Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi , Süper Loto , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:53 İMAMOĞLU TÖRENLE GÖREVİ DEVRALDI 2 (aktüel görüntü)
21:52 FSM'DE ÇALIŞMA YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 3 (saat 18.30)
21:52 Küresel insani yardım kuruluşlarından İdlib'e destek kampanyası
21:51 FSM'DE ÇALIŞMA YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 2 (saat 18.00)
21:51 Türk ve İslam Eserleri Müzesi Etnografya Bölümü açılışı
21:51 Süper Loto çekildi (2)
21:51 PLATONİK AŞK YAŞADIĞI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ, ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ YARALADI