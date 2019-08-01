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Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto oyununun 615. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 20 milyon 725 bin 541 lira devretti.

01.08.2019 21:56 Süper Loto çekildi (2)
Süper Loto oyununun 615. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 20 milyon 725 bin 541 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 71 kişi 13 bin 80 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 967 kişi 202 lira 70'er kuruş, 3 bilen 107 bin 323 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 3 milyon 636 bin 567 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 562 bin 238 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 432 bin 848 lira kamuya aktarıldı.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Güncel

Kaynak: AA

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