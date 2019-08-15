15 Ağustos Süper Loto sonuçları belli oldu!

Süper Loto oyununun 617. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 30 milyon 268 bin 877 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 11 bin 37 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 282 kişi 164 lira 25'er kuruş, 3 bilen 140 bin 932 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

4 MİLYON TL İKRAMİYE DAĞITILDI

Çekilişte toplam 4 milyon 322 bin 222 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 3 milyon 43 bin 559 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 703 bin 3 lira 84 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

1-8-9-11-24-30

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca oyun olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir.