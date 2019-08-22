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Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto'nun 618. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

22.08.2019 21:52 Süper Loto çekildi (2)
Süper Loto'nun 618. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bakırköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.
Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Güncel

Kaynak: AA

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