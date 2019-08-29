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Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto oyununun 619. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 128 bin 136 lira devretti.

29.08.2019 21:38 Süper Loto Çekildi (2)
Süper Loto oyununun 619. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 128 bin 136 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 7 bin 88'er lira, 4 bilen 3 bin 126 kişi 167 lira 85'er kuruş, 3 bilen 62 bin 449 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 887 bin 214 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 330 bin 408 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 743 bin 583 lira kamuya aktarıldı.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Güncel

Kaynak: AA

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