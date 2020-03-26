Süper Loto çekildi (2)
Süper Loto oyununun 649'uncu hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira 64 kuruşluk ikramiye devretti.
26.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:44
Süper Loto oyununun 649'uncu hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira 64 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 10 bin 427 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 439 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 9 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 10 bin 427 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 439 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 9 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
Kaynak: AA
Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Ekonomi