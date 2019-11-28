Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 28 Kasım 2019 Milli Piyango

Süper Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. 28 Kasım Perşembe yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin ne kadar olacağı henüz netlik kazanmadı. Bu akşamki Süper Loto sonuçları başka bir büyük ikramiye talihlisi veya talihlileri çıkaracak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Süper Loto bu hafta devir edecek mi? Süper Loto nasıl oynanır, ikramiye nereden alınır?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün yani 28 Kasım Perşembe günü 632. Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 28 Kasım çekilişi canlı yayın için tıklayınız...

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 632. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 KASIM 2019

Süper Loto oyununun 631'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 21, 25, 28, 40, 44 ve 49 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 631. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 863 bin 96 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 10 bin 189'ar lira, 4 bilen 4 bin 199 kişi 200'er lira, 3 bilen 87 bin 956 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.