Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 9 Ocak 2020 Milli Piyango

Süper Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. 9 Ocak Perşembe yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin ne kadar olacağı henüz kesinleşmedi. Bu akşamki Süper Loto sonuçları başka bir büyük ikramiye talihlisi veya talihlileri çıkaracak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Süper Loto bu hafta devir edecek mi? Süper Loto nasıl oynanır, ikramiye nereden alınır?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün yani 9 Ocak Perşembe günü 638. Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 9 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız...

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 635. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 OCAK 2020

Süper Loto oyununun 637. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 14, 32, 35, 38 ve 41 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 637. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon bin 829 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 37 kişi 12 bin 250 lira 40'ar, 4 bilen 2 bin 766 kişi 178 lira 20'şer, 3 bilen 58 bin 383 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.