19 Eylül 2019 Süper Loto çekilişi sonuçları: 2 milyon 194 bin lira haftaya kaldı!

Süper Loto oyununun 622. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda ve canlı yayında Süper Loto çekilişini gerçekleştirdi. 1-54 sayıları arasından haftanın kazandıran altı sayısı bu çekilişle belirlendi. Fakat oyuna katılanlar arasından altı bilen olmayınca gelecek haftaya 2 milyon 194 bin lira devretti. 19 Eylül 2019 Süper Loto çekilişi sonuçları, kazandıran sayılar ve detaylar haberimizde bulabilirsiniz.

19 EYLÜL 2019 SÜPER LOTO SONUÇLARI

622. haftanın kazandıran numaraları: 7, 15, 19, 20, 49 ve 54

Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti. Ayrıca, 5 bilen 42 kişi 11 bin 832'şer lira, 4 bilen 2 bin 856 kişi 189'ar lira, 3 bilen 59 bin 601 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 294 lira ikramiye dağıtıldı.

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELER NEREDEN, NASIL ALINIR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.