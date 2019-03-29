Süper Loto'dan bir devir daha! Süper Loto Çekilişi Sonuçları Sorgula 28 Mart 2019

28 Mart Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun dün akşam 597. hafta çekilişi yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişte haftanın kazandıran sayıları belirlendi. Süper Loto sonuçlarına göre altı bilen yine çıkmayınca 6.805.174,89 TL ikramiye haftaya devir etmiş oldu. Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 MART 2019

Süper Loto 597. hafta kazandıran numaraları: 11 - 27 - 46 - 49 - 51 - 53

28 Mart Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı. 3. kez devir eden Süper Loto'da ikramiye 6 milyon 805 bin 174 lira 89 kuruşa ulaştı. Süper Loto'da ikramiyenin gelecek hafta 9 milyonu bulması bekleniyor.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 51 kişi 11 bin 151 lira onar kuruş, 4 bilen 3 bin 226 kişi 191 lira yirmişer kuruş, 3 bilen 64 bin 707 kişi 16 lira onar kuruş.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 596. hafta kazandıran numaraları: 7, 19, 47, 49, 52, 53

21 Mart Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 293 bin 536 lira devretti. Haftaya yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin 6,5 milyon lirayı bulması bekleniyor.

Süper Loto'nun 596'ıncı hafta çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 31 kişi 16 bin 676 lira, 4 bilen 2 bin 628 kişi 213 lira, 3 bilen 58 bin 109 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto çekilişinde toplam 2 milyon 24 bin 304 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 425 bin 989 lira, şans oyunları vergisi olarak da 797 bin 598 lira kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Süper Loto tüm dünyada oynanan ve çok tutulan bir talih oyunudur. Süper Loto 6/54 ülkemizde 2007 yılından itibaren oynatılmaya başlanmıştır. Türkiye'de Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir ve yetkilendirilmiş Süper Loto bayileri tarafından satışı gerçekleştirilir. Çok beğenilen bir oyun olduğundan, her işlek caddede bir Süper Loto bayisi bulmanız mümkündür. Süper Loto nasıl oynanır sorusunun cevabı basittir. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1'den 54'e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Süper Loto çekilişleri her hafta Perşembe günü saat 21:30'da yapılır. Süper Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde haberler.com adresinden eş zamanlı olarak öğrenilebilir. Her hafta 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bazen devredecektir. Bu da ikramiyenin katlanarak artmasına ve bir sonraki hafta oynayan toplam katılımcı sayısının da yükselmesine yol açacaktır. Katılımcı sayısının yükselmesi ikramiyenin büyümesine yol açacağından, her devirle birlikte büyüyen ikramiye, oyunun cazibesini daha da arttıracaktır.

Çıkan ikramiyeler için zaman aşımı bir yıldır. Bu süre zarfında tahsil edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrayacağından tahsil edilemeyecektir. Kabul edilmeyecek olan sahte, üzerinde oynama yapılmış, zarar görmüş, zaman aşımına uğramış veya iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. Bir bilete ödeme yapılabilmesi için, mutlaka çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve ayrıca arka yüzündeki bilet no'sunun net okunacak kadar iyi durumda olması gerekir.

Süper Loto İkramiyeleri Nereden Alınır?

Üç ve dört sayı kombinasyonu tutturan talihlilere ödemeler bayi kanalıyla yapılır. Beş bilen talihlilere ödeme bayi yada Milli Piyango İdaresince yapılır. Altı bilen talihlilerse ödemeyi direkt Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alırlar.

18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. İkramiye çıkan biletlerine ödeme yapılmasını isteyemezler. 18 yaşından küçüklere Süper Loto 6/54 oynatmak suçtur.

Süper Loto Kolon Fiyatı Nedir?

Süper Loto kolon fiyatı 2 TL'dir. Yukarıda yazıldığı gibi bir kolonda sıralanmış 1'den 54'e kadar sayılardan altı adet işaretleyerek tek kolon oynamış olursunuz. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 12 TL'yi ödersiniz.

Süper Loto'yu Nasıl Oynayacaksınız?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz.

Süper Loto Nereden Alınır?

Süper Loto yetkili Sayısal Oyun bayilerinden oynanabilir. Bayililer şu alanlarda çalışıyor olmak zorundadır; Gazeteciler, tekel ürünleri satanlar, süpermarketler, marketler, kuruyemişçiler, büfeler, cep telefonu satıcıları, bilgisayar ve/ya müzik CD'si satanlar, Spor Toto, Ganyan bayileri. Oyuna ait kuponlar ve oyunu oynayacağınız terminaller, sadece bu işlerle iştigal eden ve yetkili Sayısal bayiliği almış olan işyerlerinde bulunur. Süper Loto fiyatı Milli Piyango İdaresince belirlenir.