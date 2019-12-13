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Süper Loto'da 6 bilen talihli 26,7 milyon lira kazandı

Süper Loto'nun dün akşam gerçekleştirilen 634. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira 65 kuruş kazandı. Kazandıran numaralar 5,14,26,30,36 ve 44 olurken talihlinin kuponu İstanbul Beşiktaş'tan yatırdığı belirtildi.

13.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:11

Süper Loto'nun 634. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dünkü çekilişte kazandıran numaralar 5,14,26,30,36 ve 44 olarak belirlendi.

5 BİLEN 7 BİN 93 LİRA KAZANDI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 145 kişi 7 bin 93 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 957 kişi 160 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 134 bin 155 kişi 14 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

TALİHLİ BEŞİKTAŞ'TAN

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu 'un ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Süper Loto'da 6 bilen talihli 26,7 milyon lira kazandı

Süper Loto, İstanbul, Beşiktaş, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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