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Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiye 1 kişiye çıktı

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ekim'de yapılan Süper Loto'nun 626'ncı hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye, Burdur'un Bucak ilçesinde 1 kişiye çıktı.

18.10.2019 11:46

Milli Piyango İdaresi'nce dün saat 21.15'te yapılan Süper Loto'nun626'ncı hafta çekilişinde bir kişi, 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihli kuponunu Burdur'un Burcak ilçesinde bulunan Bucak Ganyan bayisinde yatırırken, ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 5-8-11-20-23-24 oldu.

BUCAK'A 2'NCİ BÜYÜK İKRAMİYE

Bucak Şans Oyunları Bayisi Mehmet İnal, Süper Loto'nun dünkü çekilişi ile Bucak'a ikinci kez büyük ikramiye çıktığını söyledi. Mehmet İnal, "2014 yılında Sayısal Loto çekilişinde aynı şekilde 6 bilen bir kişi Bucak'tan çıkmış ve 1 milyon 400 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu" dedi.

Mehmet İnal, büyük ikramiyenin kime çıktığını bilmediğini söyledi.

Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiye 1 kişiye çıktı

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Burdur, Bucak, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA

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