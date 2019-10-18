Süper Loto nedir? Süper Loto ne zaman çekiliyor?

Süper Loto nedir? Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanır? Super loto sonuclari hangi gün açıklanıyor? S Süper Loto tahminleri nasıl yapılır? Süper Loto en çıkan sayılar hangileri? Süper loto oynamak için ne yapmak gerekir, Süper Loto nasıl oynanır? Milyonların merak ettiği bu soruları ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Süper Loto hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları…

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan, aynı kolondaki 1'den 54'e kadar sıralanan rakamların arasından 6 rakam seçilmesiyle oynanan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto oynayanlar genellikle Süper Loto saat kaçta, Süper Loto ne zaman ve Süper Loto hangi gün çekiliyor gibi sorular sormaktadır. Süper Loto her hafta Perşembe günü çekilmektedir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Süper Loto çekilişi canlı yayınla online olarak yayınlanmaktadır. Süper Loto sonuçları çekiliş yapıldıktan hemen sonra Millİ Piyango İdaresi resmi internet sayfasında açıklanır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi ne zaman sorusu, Loto oynayanların en çok sorduğu sorulardan biridir. Süper Loto çekiliş, Perşembe akşamı 21.15'te başlar ve yaklaşık yarım saat devam ederek 21:45 gibi sona erer.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL AÇIKLANIR?

Super loto sonuclari anlık olarak Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasından duyurulmaktadır. Canlı olarak izleyebileceğiniz gibi daha sonra açıklamaları takip ederek de sonuçları öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 numarayı bilmek gerekir. 6 numarayı bilen büyük ikramiyeyi almaya hak kazanır. 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen kişilere deçeşitlioranlarda ikramiyeler verilmektedir.

SÜPER LOTO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto sorgulama yaparak ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Süper Loto sorulama için birkaç farklı yöntem izleyebilirsiniz.

Süper Loto sorgulama 1: Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasında yapılan canlı yayını takip ederek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Süper Loto sorgulama 2 : Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasında çekiliş sonrası yayınlanan çekiliş sonucu rakamları kontrole ederek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Süper Loto sorgulama 2 : Süper Loto ikramiyesi kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için Süper Loto bayilerine gidip Süper Loto sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO ARŞİV Süper Loto en çok oynanana şan oyunlarından biridir ve 25 Ekim 2007'den bu yana oynanmaya devam etmektedir. EN çok kazandıran şans oyunlarından biri olması ve basit şekilde oynanması ile pratik bir şans oyunu olan Süper Loto, çok sayıda bayi ve kolay işlem basamakları ile şans oyunu sevenlerin ilgisini çekmektedir.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR NELERDİR?

Süper Loto en çok çıkan sayılar ve Süper Loto arşivile Süper Loto tahmin yapmak kolaylaşmaktadır. Süper Loto tahminleri yapılırken Süper Loto en çok çıkan sayılar bilme olasılığını artırmakta ve ikramiye kazanma ihtimalini artırmaktadır.

İşte Süper Loto en çok çıkan sayılar:

35 - 308 defa/ 13 - 292 defa/ 37 - 288 defa/ 1 - 272 defa/ 45 - 260 defa

17 - 252 defa/ 22 - 252 defa/ 33 - 252 defa/ 23 - 252 defa/ 4 - 248 defa

41 - 244 defa/ 50 - 224 defa/43 - 244 defa/ 14 - 244 defa/ 19 - 244 defa

47 - 244 defa/ 18 - 244 defa/ 29 - 240 defa/ 36 - 236 defa/ 46 - 236 defa

54 - 232 defa/ 31 - 232 defa/21 - 228 defa/ 5 - 228 defa/ 34 - 228 defa

40 - 220 defa/ 26 - 220 defa/ 20 - 220 defa/ 15 - 220 defa/ 49 - 220 defa

2 - 220 defa/ 9 - 212 defa/ 39 - 212 defa/ 16 - 208 defa/ 12 - 216 defa

51 - 216 defa/ 10 - 216 defa/ 32 - 208 defa/ 6 - 200 defa/ 24 - 200 defa

48 - 200 defa/ 30 - 200 defa/ 25 - 196 defa/ 38 - 196 defa/ 53 - 192 defa

44 - 192 defa/ 3 - 192 defa/ 8 - 192 defa/ 7 - 192 defa/ 11 - 192 defa

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

İkramiye grupları ve İkramiye dağılım oranları: 6rakam kombinasyonu %45 , 5 rakam kombinasyonu %14,4 rakam kombinasyonu %15,3 rakam kombinasyonu %26

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Süper loto oynamak oldukça basit bir işlemdir.Süper Loto oyna işlemi yapmak için 6 adet kolon ve her kolon başın 54 adet sayı bulunulan Süper Loto kuponu edinmelisiniz. Bu aşamadan sonra Süper Loto oynamak için ne yapmak açıklamalarını takip ederek Süper Loto oynayabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto nasıl oynanır işlemini Süper Loto terminalinde kendiniz rakamları işaretleyerek yapabilirsiniz. Sen Seç yöntemiyle otomatik olarak kupon doldurabildiğiniz gibi Çoklu Çekilişi seçerekaynı kuponu 3 -4 haftalık şekilde de oynayabilirsiniz.

Eğer otomatik seçim yerine manuel olarak kendini oynamak istiyorsanız 1'den 54'e kadar olan rakamlardan 6 tanesini seçip işaretlemelisiniz. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz yeterlidir.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Süper Loto ikramiyesi toplamda 6, 5, 4 ve 3 rakamı bilenler arasında paylaştırılır. 6 rakamı tek kişi bilirse büyük ikramiye tek kişiye verilir.

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Süper Loto büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

6 bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

5 bilenlerin ikramiyelerini Milli Piyango İdari Şubeleri ve bayiler verir.

4 ve 3 bilenlerin ikramiyelerini ise bayiler verir.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?

Süper Loto ikramiyesi, 4 ve 3 sayı kombinasyonunu tutturanlara bayiler aracılığıyla ödenir. 5 sayı kombinasyonunu tutturanalar ise Milli Piyango İdari Şubeleri aracılığıyla Süper Loto ikramiyesi ödenir. 6 bilenlerin ikramiyeleri ise Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafınca yapılır.

Süper Loto ikramiyesi alımında zaman aşımı süresi 1 yıldır. Bu süre zarfında ikramiyesini almayanlar haklarını kaybeder.

Süper Loto kuponu üzerinde oynama yapılmış, hasar görmüş ve iptal edilmiş biletler için ödeme yapılmaz. 18 yaşından küçükler Süper Loto 654 oynaması yasaktır. İkramiye biletlerine ödeme yapılmasını isteme hakları yoktur ve 18 yaşından küçüklerin Süper Loto oynaması suçtur.