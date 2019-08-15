Süper Loto sonuçları 15 Ağustos: Süper Loto'da en çok çıkan sayılar

Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto'da küre, 30 milyon liralık ikramiye için dönecek. Süper Loto'nun geçen hafta yapılan çekilişinde altı bilen yine çıkmamış ve 8. kez devreden oyunda ikramiye 25 milyon liraya kadar çıkmıştı. Birçok kişinin hayallerini süsleyen dev ikramiye için bayilerin önünde kuyruklar oluştu.

Süper Loto 617. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15'te canlı yayında yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi resmi sitesi mpi.gov.tr üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Çekilişi takiben sonuçları aşağıdaki link üzerinden yayımlanacak. Süper Loto'da devreden haftanın sayıları ve Süper Loto'da en çok çıkan sayıları haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI



Geçen hafta Süper Loto'nun kazandıran numaraları; 1 - 8 - 10 - 29 - 44 - 54

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca devreden ikramiye 25 milyon 394 bin 879 lira 23 kuruş oldu.

SÜPER LOTO'DA DEVREDEN HAFTANIN ŞANSLI SAYILARI

1 Ağustos:13 - 24 - 26 - 40 - 50 - 53

25 Temmuz: 28 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51

18 Temmuz: 02 - 30 - 36 - 43 - 47 - 52

11 Temmuz: 22 - 27 - 31 - 34 - 38 - 52

4 Temmuz: 11 - 14 - 21 - 25 - 43 - 48

27 Haziran: 12 - 32 - 34 - 44 - 46 - 50

20 Haziran: 05 - 21 - 33 - 38 - 42 - 49

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



13 * 328 kez/ 35 * 324 kez/ 37 * 320 kez/ 1 * 292 kez/ 45 * 292 kez

17 * 288 kez/ 4 * 284 kez/ 47 * 280 kez/ 20 * 280 kez/ 43 * 276 kez

22 * 276 kez/ 33 * 272 kez/ 23 * 272 kez/ 18 * 268 kez/ 36 * 268 kez

29 * 264 kez/ 40 * 264 kez/ 19 * 264 kez/ 49 * 264 kez/ 5 * 260 kez

46 * 256 kez/ 39 * 256 kez/ 50 * 252 kez/ 14 * 252 kez/ 54 * 252 kez

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.