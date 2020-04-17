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Süper Loto sonuçları 16 Nisan 2020 - MPİ Süper Loto 652. hafta

16 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 652. hafta çekilişi yapıldı. Geçen hafta da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadığından ikramiye sonraki haftaya devretmişti. İşte, Süper Loto sonuçları, 652. hafta Süper Loto çekilişi, 651. hafta çekiliş sonucu, canlı çekiliş linki ve detaylar…

17.04.2020 08:59 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:59
Süper Loto sonuçları 16 Nisan 2020 - MPİ Süper Loto 652. hafta

Süper Loto sonuçları için dün akşam şanslı 6 numara çekildi ve kazanan numaralar açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmadı ve 1.484.398,49 TL bir sonraki haftaya devretti. 16 Nisan Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 3.210.318,17 TL olarak belirlendi. 652. hafta çekilişi yapıldı ve ödül devretti. Süper Loto nasıl oynanır?

652. HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

16 Nisan 2020 günü 652. Süper Loto sonuçları noter huzurunda canlı olarak aktarıldı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş saat 21.15'te başladı. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto canlı izle...

16 NİSAN 2020 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 652. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 18, 40, 44, 50, 52 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 652'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 210 bin 318 lira 17 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 43 kişi 9 bin 90 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 287 kişi 185 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 45 bin 129 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 9 NİSAN 2020

Süper Loto oyununun 651. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 14, 24, 25, 26, 32 ve 47 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 651'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 484 bin 398 lira 49 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 40 kişi 8 bin 405 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 493 kişi 146 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 43 bin 673 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Etiketler: Süper Loto, Gündem, Ekonomi, Güncel

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