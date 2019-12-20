Süper Loto sonuçları 19 Aralık 2019 - MPİ Süper Loto 635.hafta

Süper Loto sonuçları için dün akşam şanslı 6 numara çekildi ve kazanan numaralar açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bir kişi 26.078.544,65 TL sahibi oldu. 19 Aralık Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 2.113.889,83 TL olarak belirlendi. 635. hafta çekilişi yapıldı ve 2 milyon devretti. Süper Loto nasıl oynanır?

635. HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

19 Aralık Perşembe günü 635. Süper Loto sonuçları noter huzurunda canlı olarak aktarıldı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş saat 21.15'te başladı. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

19 ARALIK PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 635'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 9, 15, 36, 44 ve 52 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 635'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 113 bin 889 lira 83 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 11 bin 675 lira 90'ar, 4 bilen 2 bin 846 kişi 183 lira 10'ar, 3 bilen 56 bin 619 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 ARALIK 2019

Süper Loto oyununun 634'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 14, 26, 30, 36 ve 44 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 634. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 145 kişi 7 bin 93 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 957 kişi 160 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 134 bin 155 kişi 14 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden yatırdığı bildirildi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.