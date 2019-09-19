Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 19 Eylül

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan çekiliş, mpi.gov.tr adresinden yayınlanacak. 1-54 sayılarından seçilen altı şanslı sayı arasından sırasıyla 6, 5, 4 ve 3 bilenler çeşitli ikramiyeler kazanacak. Geçen hafta bir kişi altı bilerek 2.226.300 TL kazanmıştı. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

622. hafta Süper Loto çekilişi, MPİ tarafından canlı yayında yapılacak. Çekiliş, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak. Başlama saati 21.15 olan Süper Loto çekilişi, mpi.gov.tr adresinden yayınlanıyor ve izlenebiliyor.

19 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Canlı yayında yapılacak çekiliş ile 622. haftanın kazandıran numaraları ve 19 Eylül Süper Loto sonuçları belli olacak. Saat 21.30'dan sonra aşağıdaki MPİ bağlantısı üzerinden sonuçlar yayınlanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Kazandıran numaralar 7, 22, 38, 39, 53 ve 54

Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 226 bin 300 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 44 kişi 11 bin 457 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 698 kişi 202 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 57 bin 150 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELER NEREDEN, NASIL ALINIR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.