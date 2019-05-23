Süper Loto Sonuçları 23 Mayıs 2019: İkramiye 12 Milyonu Aştı!

Merakla beklenen Süper Loto açıklandı. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 605. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 27, 31, 34, 36 ve 47 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 605'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 231 bin 864 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 34 kişi 19 bin 514 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 779 kişi 190 lira 35'er kuruş, 3 bilen 80 bin 762 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 598 bin 292 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 829 bin 772 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 756 lira kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembeleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur. Milli Piyango İdaresi'nin organize ettiği şans oyunlarından en çok rağbet görenlerindendir Süper Loto. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen SÜper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto 6/54 oyununda;

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

Ayrıca Sayısal Loto 6/49 ve Süper Loto 6/54 oyununda (6) bilen, Şans Topu oyununda (5 + 1) bilen ve On Numara oyununda (10) bilen talihliler 500.000 TL'ye kadar olan ikramiyeleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yanı sıra Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüklerinden de alabilirler.

SÜPER LOTO OYNAMA SAATLERİ NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara oyunlarının kendi çekiliş günlerinde satışa kapatılma saatleri; yaz-kış saati farklılıklarını gözetmeksizin, 26 Mart 2012 tarihinden itibaren 21:00 olarak belirlenmiştir. Diğer günlerde ise kapatılma saati önceden de olduğu gibi 23.00 'dür.