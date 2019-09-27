Süper Loto'dan bir devir daha! Süper Loto sonuçları 26 Eylül 2019 Milli Piyango

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto sonuçları belli oldu. 623. hafta çekilişi canlı yayında yapıldı. Ve haftanın şanslı altı sayısı belirlendi. Fakat altı bilenin yine çıkmadığı Süper Loto'da 4 milyon 625 bin lira haftaya devretti. 26 Eylül Süper Loto sonuçları detayları ile haberimizde.

26 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Kazandıran numaralar: 2 - 6 - 8 - 41 - 46 - 50

Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 625 bin 749 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi 11 bin 713'er lira, 4 bilen 2 bin 724 kişi 219'ar lira, 3 bilen 59 bin 794 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 6 milyon 781 bin 885 lira ikramiye dağıtıldı.

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELER NEREDEN, NASIL ALINIR?



Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.