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Süper Loto'dan 7 milyon liralık devir! Süper Loto sonuçları 4 Ekim 2019 Milli Piyango sorgulama

Süper Loto çekildi. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan 624. hafta çekilişi ile Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto, altı bilen olmayınca 3. kez devretti. Gelecek haftaya devreden ikramiye ise 7,2 milyon lira. İşte Süper Loto sonuçları 4 Ekim 2019, kazandıran numaraları ve tüm detaylar...

04.10.2019 07:45Süper Loto'dan 7 milyon liralık devir! Süper Loto sonuçları 4 Ekim 2019 Milli Piyango sorgulama

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 624. hafta çekilişi canlı yayında yapıldı. İki haftadır devrettiği için Süper Loto sonuçları heyecanla bekleniyordu. 4 Ekim Süper Loto sonuçlarına göre altı bilen yine çıkmadı. Gelecek haftaya devreden ikramiye ise tam olarak 7.285.069,49 TL. Süper Loto sonuçları detayları ile haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 EKİM 2019

Haftanın kazandıran numaraları: 3 - 14 - 18 - 34 - 46 - 47

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 7 milyon 285 bin 69 lira 49 kuruş ikramiye devretti. Ayrıca büyük ikramiyeyi bir sayı kaçırıp beş bilen 71 kişi 8 bin 483 lira beşer kuruş kazandılar. Çekilişte 4 bilen 3 bin 818 kişi 171 lira beşer kuruş, 3 bilen 75 bin 541 kişi ise 14 lira 60'ar kuruş kazandılar.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NE ŞEKİLDE ÖDENİYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.


Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Gündem, Güncel

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