Süper Loto sonuçları 5 Eylül: Süper Loto'da 4,6 milyon lira sahibini buldu!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Geçen hafta devreden Süper Loto 620. hafta çekilişi, Beyoğlu'nda yapıldı. Canlı yayında heyecan izlenen Süper Loto çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. 4 milyon 631 bin liraya ulaşan ikramiyeyi, altı sayıyı doğru tahmin eden bir talihli kazandı. 5 Eylül Süper Loto çekilişi sonuçları, ikramiye dağılım miktarları ve detaylar haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 5 EYLÜL

Süper Loto 620. hafta kazandıran numaraları; 2, 24, 26, 28, 46 ve 51 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 631 bin 884 lira ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 12 bin 884'er lira, 4 bilen 2 bin 989 kişi 206'şar lira, 3 bilen 63 bin 252 kişi 16 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanmaktadır. Altı bilen olana kadar büyük ikramiye, sonraki haftaya devretmektedir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.