Süper Loto sonuçları 5 Mart 2020 - MPİ Süper Loto 646.hafta

Süper Loto sonuçları için dün akşam şanslı 6 numara çekildi ve kazanan numaralar açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmadı ve 7.107.670,33 TL bir sonraki haftaya devretti. 5 Mart Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 10.133.583,35 TL olarak belirlendi. 646. hafta çekilişi yapıldı ve ödül devretti. Süper Loto nasıl oynanır?

646. HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

5 Mart 2020 günü 646. Süper Loto sonuçları noter huzurunda canlı olarak aktarıldı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş saat 21.15'te başladı. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto canlı izle...

5 MART 2020 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 646'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 20, 22, 28, 37, 47 ve 54 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun 646'ncı hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 133 bin 583 liralık ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 10 bin 541 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 954 kişi 188 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 81 bin 857 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 27 ŞUBAT 2020

Süper Loto oyununun 645. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 15, 18, 29, 32, 41 ve 42 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 645. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 9 bin 759 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 256 kişi 198 lira 45'er kuruş, 3 bilen 69 bin 199 kişi 15 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.