Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Süper Loto sonuçları 9 Nisan 2020 - MPİ Süper Loto 651. hafta

9 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 651. hafta çekilişi yapıldı. Geçen hafta da büyük ikramiyeyi kazanan bir talihli ödülün sahibi olmuştu. İşte, Süper Loto sonuçları, 651. hafta Süper Loto çekilişi, 650. hafta çekiliş sonucu, canlı çekiliş linki ve detaylar…

10.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:29
Süper Loto sonuçları 9 Nisan 2020 - MPİ Süper Loto 651. hafta

Süper Loto sonuçları için dün akşam şanslı 6 numara çekildi ve kazanan numaralar açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bir talihli 22.346.079,60 TL sahibi oldu.9 Nisan Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 1.484.398,49 TL olarak belirlendi. 651. hafta çekilişi yapıldı ve ödül devretti. Süper Loto nasıl oynanır?

651. HAFTA SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI

9 Nisan 2020 günü 651. Süper Loto sonuçları noter huzurunda canlı olarak aktarıldı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş saat 21.15'te başladı. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto canlı izle...

9 NİSAN 2020 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 14, 24, 25, 26, 32 ve 47 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 651'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 484 bin 398 lira 49 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 40 kişi 8 bin 405 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 493 kişi 146 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 43 bin 673 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto sonuçları için tıklayınız...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 2 NİSAN 2020

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 8, 40, 43, 44 ve 46 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 650'nci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 22 milyon 346 bin 79 liralık ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 17 bin 547 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 158 kişi 229 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 88 kişi 17 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Maltepe ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Etiketler: Süper Loto, Gündem, Ekonomi, Güncel

İlgili Haberler

Süper Loto nedir? Süper Loto ne zaman çekiliyor?Süper Loto nedir? Süper Loto ne zaman çekiliyor?
Sayısal Loto nedir? Sayısal Loto ne zaman çekiliyor?Sayısal Loto nedir? Sayısal Loto ne zaman çekiliyor?
On Numara nedir? On Numara ne zaman çekiliyor? On Numara sonuçlarıOn Numara nedir? On Numara ne zaman çekiliyor? On Numara sonuçları
Şans Topu nedir? Şans Topu ne zaman çekiliyor?Şans Topu nedir? Şans Topu ne zaman çekiliyor?
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek? Haberler
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek?
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Haberler
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Haberler ›› Gündem ››Süper Loto sonuçları 9 Nisan 2020 - MPİ Süper Loto 651. hafta - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

09:32: 9 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı! - Haberler 09:32: Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? - Haberler 09:16: 10 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haberler 09:03: Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm izle - Haberler 08:42: Hercai bugün yayınlanacak mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai ne zaman yayınlanacak? Hercai son bölüm izle! Hercai yayınlanmayacak mı? - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber