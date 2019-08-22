Süper Loto sonuçları belli oluyor! MPİ 22 Ağustos Süper Loto çekilişi sonucu sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi sonuçları az sonra belli olacak. Geçen hafta Süper Loto'da altı bilen olmamış ve 9. kez devretmişti. Devreden tutar ile birlikte Süper Loto ikramiyesinin 35 milyon lirayı aşması bekleniyor. 618. hafta Süper Loto çekilişi, canlı yayında yapılacak ve mpi.gov.tr adresinden izlenebilecek. Süper Loto çekilişini sizler için takip ediyor ve sonuçları anlık olarak paylaşıyoruz.

22 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 618. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15'te canlı yayında yapılacak. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi resmi sitesi mpi.gov.tr üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Çekilişi takiben sonuçları aşağıdaki link üzerinden yayımlanacak. Süper Loto'da devreden haftanın sayıları ve Süper Loto'da en çok çıkan sayıları haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI



Geçen hafta Süper Loto'nun kazandıran numaraları; 01 - 08 - 09 - 11 - 24 - 30

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca devreden ikramiye 30.268.877,27 TL oldu.

SÜPER LOTO'DA DEVREDEN HAFTANIN ŞANSLI SAYILARI

8 Ağustos: 1 - 8 - 10 - 29 - 44 - 54

1 Ağustos: 13 - 24 - 26 - 40 - 50 - 53

25 Temmuz: 28 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51

18 Temmuz: 02 - 30 - 36 - 43 - 47 - 52

11 Temmuz: 22 - 27 - 31 - 34 - 38 - 52

4 Temmuz: 11 - 14 - 21 - 25 - 43 - 48

27 Haziran: 12 - 32 - 34 - 44 - 46 - 50

20 Haziran: 05 - 21 - 33 - 38 - 42 - 49

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



13 * 328 kez/ 35 * 324 kez/ 37 * 320 kez/ 1 * 292 kez/ 45 * 292 kez

17 * 288 kez/ 4 * 284 kez/ 47 * 280 kez/ 20 * 280 kez/ 43 * 276 kez

22 * 276 kez/ 33 * 272 kez/ 23 * 272 kez/ 18 * 268 kez/ 36 * 268 kez

29 * 264 kez/ 40 * 264 kez/ 19 * 264 kez/ 49 * 264 kez/ 5 * 260 kez

46 * 256 kez/ 39 * 256 kez/ 50 * 252 kez/ 14 * 252 kez/ 54 * 252 kez

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.