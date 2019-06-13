Süper Loto sonuçları son dakika! Milli Piyango Süper Loto sonucu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 608. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar belirlendi. Süper Loto'nun 608'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 22 milyon 527 bin 637 lira ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden yatırdığı bildirildi.

HAFTANIN ŞANSLI SAYILARI: 14, 18, 20, 38, 41 ve 50

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 84 kişi 11 bin 43'er lira, 4 bilen 5 bin kişi 200'er lira, 3 bilen 108 bin 641 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte toplam 26 milyon 159 bin 997 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 555 bin 183 lira, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 431 bin 191 lira kamuya aktarıldı.