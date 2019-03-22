Süper Loto'da altı bilen yok, 4.3 milyon lira devretti! (21 Mart 2019 Süper Loto Sonuçları Sorgula)

21 Mart Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı. Süper Loto'da haftaya devreden ikramiye ise 4.293.536,10 TL olarak açıklandı. Peki Süper Loto'da 596. haftanın şanslı sayıları hangileri? Süper Loto sonuçları, kazandıran numaraları ve çekilişe dair tüm sayısal veriler haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 MART

Süper Loto'nun 596. hafta kazandıran numaraları: 7, 19, 47, 49, 52, 53

21 Mart Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 293 bin 536 lira devretti. Haftaya yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin 6,5 milyon lirayı bulması bekleniyor.

Süper Loto'nun 596'ıncı hafta çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 31 kişi 16 bin 676 lira, 4 bilen 2 bin 628 kişi 213 lira, 3 bilen 58 bin 109 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto çekilişinde toplam 2 milyon 24 bin 304 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 425 bin 989 lira, şans oyunları vergisi olarak da 797 bin 598 lira kamuya aktarıldı.

21 Mart Süper Loto çekilişi sonuçları

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 595. hafta kazandıran numaraları: 4, 32, 41, 42, 43, 53

Süper Loto'nun 595'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 10 bin 807 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 11 bin 981 lira, 4 bilen 2 bin 327 kişi 212 lira, 3 bilen 49 bin 361 kişi 16 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 783 bin 165 lira ikramiye dağıtıldı.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

Süper Loto tüm dünyada oynanan ve çok tutulan bir talih oyunudur. Süper Loto 6/54 ülkemizde ise 2007 yılından itibaren oynatılmaya başlanmıştır. Türkiye'de bu oyun, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir ve yetkilendirilmiş Süper Loto bayileri tarafından satışı gerçekleştirilir. Çok beğenilen bir oyun olduğundan, her işlek caddede bir Süper Loto bayisi bulmanız mümkündür.

Süper Loto nasıl oynanır? Süper Loto'da diğer şans oyunlarında olduğu gibi iki seçenek mevcuttur. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; bir kolonda mevcut olan 1'den 54'e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye 1,5 milyon ile 2 milyon arasındadır.

Süper Loto çekilişleri her hafta Perşembe günü saat 21:30'da yapılır. Süper Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde mpi.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Süper Loto'da altı tutturmak, diğer şans oyunları arasında en zor olanıdır ve olasılığı en düşük olanıdır. Devir sınırı olmayan Süper Loto'da ikramiye her hafta artmakta ve daha çok rağbet görmektedir.

Süper Loto'da kazanılan ikramiyelerin ödenmesi ise şöyle;

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.