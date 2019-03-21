Süper Loto Sonuçları Sorgula: 21 Mart Süper Loto Sonuçları Saat Kaçta Belli Oluyor?

Süper Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 21 Mart Perşembe, geçen hafta yapılan çekilişten devreden ikramiye miktarı ise 2 milyon 10 bin 807 lira 38 kuruş. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 4 milyon lirayı aşması bekleniyor. Peki Süper Loto sonuçları ne zaman belli olacak? Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün yani 20 Mart Perşembe günü 596. Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto Çekilişi Canlı Yayını

20 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 596. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Süper Loto Sonuçları İçin Tıklayınız

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 595'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 32, 41, 42, 43 ve 53 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 595'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 10 bin 807 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 11 bin 981 lira, 4 bilen 2 bin 327 kişi 212 lira, 3 bilen 49 bin 361 kişi 16 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 783 bin 165 lira ikramiye dağıtıldı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto, şans oyunları içinde en büyük ikramiyeyi veren oyun olarak geçiyor. Bunda da devir sınırı olmamasının katkısı büyük. Süper Loto'da 1-54 sayıları içinden seçilen altı sayıyı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Peki Süper Loto'da hangi sayılar daha çok çıkıyor?

Süper Loto'da son bir yılda en çok çıkan sayılarda 324 kez ile 13 ve 35 sayıları başı çekiyor. Bu sayıları 35 sayısı 316 kez çıkarak takip ediyor. 1 sayısı 292 kez, 45 sayısı 288 kez çıkarken 17 ve 4 sayıları 284 kez çekilişlerde çıkmış. 47 sayısı 280 kez çıkarken 20 sayısı 276 kez ile onun ardından geliyor. 33, 43, 23 ve 22 sayıları ise 272 kez çıkmış. Diğer sayıların dağılımı ise şöyle:

36 - 268 kez, 49 - 264 kez, 40 - 264 kez, 19 - 264 kez, 29 - 264 kez, 18 - 264 kez, 5 - 256 kez, 46 - 256 kez, 14 - 252 kez, 54 - 252 kez, 50 - 248 kez, 12 - 248 kez, 41 - 248 kez, 39 - 248 kez, 2 - 244 kez, 31 - 244 kez ve 10 - 244 kez