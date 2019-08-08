Süper Loto sonuçları 08.08.2019: Çekiliş saat kaçta? Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto sonuçları heyecanla bekleniyor. Geçen hafta 7. kez devreden Süper Loto'da büyük ikramiyenin 25 milyonu bulması bekleniyor. Dev ikramiyeyi kazanma hayali ve umuduyla kuponlar dolduruluyor ve akşam yapılacak Süper Loto çekilişi saati beklenmeye başlandı. Haberimizde Süper Loto'da en çok çıkan sayılar ile şansınızı artırabilirsiniz. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanıyor?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto, MPİ tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Şans oyunları arasında altıyı bilme olasılığının en düşük olanı Süper Loto, perşembe akşamları düzenleniyor. Çekiliş saat 21.15'de başlıyor. Çekiliş ile sayılar belirlendikten 15-20 dakika sonra aşağıdaki bağlantıdaki adresten sonuçları yayımlanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI



13 - 24 - 26 - 40 - 50 - 53

Süper Loto'da altı bilen yine çıkmadı. Gelecek haftaya devreden ikramiye ise 20 milyon 725 bin 541 lira 59 kuruş oldu. Ayrıca çekilişte 5 bilen 71 kişi 13 bin 80 lira onar kuruş, 4 bilen 4 bin 967 kişi 202 lira yetmişer kuruş ve 3 bilen 107 bin 323 kişi 15 lira seksen beşer kuruş alacaklar.

SÜPER LOTO'DA DEVREDEN HAFTANIN ŞANSLI SAYILARI

25 Temmuz: 28 - 31 - 32 - 37 - 44 - 51

18 Temmuz: 02 - 30 - 36 - 43 - 47 - 52

11 Temmuz: 22 - 27 - 31 - 34 - 38 - 52

4 Temmuz: 11 - 14 - 21 - 25 - 43 - 48

27 Haziran: 12 - 32 - 34 - 44 - 46 - 50

20 Haziran: 05 - 21 - 33 - 38 - 42 - 49

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



13 * 328 kez/ 35 * 324 kez/ 37 * 320 kez/ 1 * 292 kez/ 45 * 292 kez

17 * 288 kez/ 4 * 284 kez/ 47 * 280 kez/ 20 * 280 kez/ 43 * 276 kez

22 * 276 kez/ 33 * 272 kez/ 23 * 272 kez/ 18 * 268 kez/ 36 * 268 kez

29 * 264 kez/ 40 * 264 kez/ 19 * 264 kez/ 49 * 264 kez/ 5 * 260 kez

46 * 256 kez/ 39 * 256 kez/ 50 * 252 kez/ 14 * 252 kez/ 54 * 252 kez

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.