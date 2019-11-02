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Süper lüks yat "Moonlight 2" Bodrum'da

Süper lüks yat "Moonlight 2", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

02.11.2019 15:07
Süper lüks yat "Moonlight 2", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Malta bayraklı 91 metre uzunluğundaki yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.
Yatta sadece personelin bulunduğu bildirildi.
Yaz aylarında Bodrum açıklarında görülen ve farklı uyruktaki iş insanları tarafından kiralanan yatın, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlardan biri olduğu belirtildi.
2005'de yapılan, 2015'de yenilenen, biri ana süit, biri de VIP oda olmak üzere 18 kamarası bulunan yatta, 36 kişi konaklayabiliyor.
Alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle inşa edilen yatta, hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler de yer alıyor. Jakuzi, spor salonu ve yüzme havuzu olan yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.
Yatın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.
Süper lüks yat

Güncel

Kaynak: AA


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