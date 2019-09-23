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Süper lüks yat Moonlight 2, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi

Malta bayraklı 91 metre uzunluğundaki yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Yattaki misafirlerin kim oldukları hakkında bilgi verilmedi.

23.09.2019 21:52Süper lüks yat Moonlight 2, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi

Bu yaz ve geçen yıllarda da Bodrum açıklarında görülen ve farklı uyrukta iş insanları tarafından kiralanan yatın, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlardan biri olduğu belirtildi.

2005 yılında yapılan, 2015 yılında yenilenen, biri ana suit, biri de VIP oda olmak üzere 18 kabini bulunan yatta, 36 kişi konaklayabiliyor.

Alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle inşa edilen yatta, hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler yer alıyor. Jakuzi, spor salonu ve yüzme havuzlu yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.

Geçen haziran ayında aynı iskeleye yanaşan yata 8 tankerle 200 bin litre yakıt ikmali yapılmıştı.


Bodrum, Yaşam, Güncel

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