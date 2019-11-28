Süper mini elbisesiyle poz veren Aleyna Tilki'nin fotoğrafına beğeni yağdı

Okumak için yurt dışına giden Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelerek ailesiyle hasret giderdi. Bu süreçte gece hayatını ihmal etmeyen Aleyna, parti pozlarıyla da dikkat çekmişti. Genç şarkıcı, son olarak da giydiği mini elbisesiyle adından söz ettirdi.

MİNİ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Twitter ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, bugün siyah mini elbisesiyle verdiği iddialı pozunu paylaştı. Kulisten paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafı "Selam, biraz özlendik sanırım" notuyla yayınladı. Aleyna'nın cesur pozu yaklaşık yarım saat içinde 44 bin beğeniye ulaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Hafif dalgalı saçları, makyajı ve elbisesiyle 19 yaşından büyük görünen Aleyna'nın pozu takipçilerini de ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Aleyna için "Çok güzelsin" yorumunu yaparken bir kısmı da "Bu nasıl poz böyle" dedi.

YIRTIK ÇORAPLARIYLA KAMERA KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Bir hafta önce partiye katılan Aleyna Tilki, mekandan çıkarken kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Şort giyen Aleyna'nın yırtık çorapları ise herkesin dikkatini çekmişti.