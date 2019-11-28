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Süper mini elbisesiyle poz veren Aleyna Tilki'nin fotoğrafına beğeni yağdı

Yaptığı her paylaşımla gündeme gelmeye devam eden şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından mini elbiseli bir pozunu paylaştı. Tilki'nin pozuna kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

28.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:56

Okumak için yurt dışına giden Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda 'ye gelerek ailesiyle hasret giderdi. Bu süreçte gece hayatını ihmal etmeyen Aleyna, parti pozlarıyla da dikkat çekmişti. Genç şarkıcı, son olarak da giydiği mini elbisesiyle adından söz ettirdi.

MİNİ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Twitter ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, bugün siyah mini elbisesiyle verdiği iddialı pozunu paylaştı. Kulisten paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafı "Selam, biraz özlendik sanırım" notuyla yayınladı. Aleyna'nın cesur pozu yaklaşık yarım saat içinde 44 bin beğeniye ulaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Hafif dalgalı saçları, makyajı ve elbisesiyle 19 yaşından büyük görünen Aleyna'nın pozu takipçilerini de ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Aleyna için "Çok güzelsin" yorumunu yaparken bir kısmı da "Bu nasıl poz böyle" dedi.

YIRTIK ÇORAPLARIYLA KAMERA KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Bir hafta önce partiye katılan Aleyna Tilki, mekandan çıkarken kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Şort giyen Aleyna'nın yırtık çorapları ise herkesin dikkatini çekmişti.

Süper mini elbisesiyle poz veren Aleyna Tilki'nin fotoğrafına beğeni yağdı

Aleyna Tilki, Türkiye, Magazin


HABER YORUMLARI (15)
MERVE CAN:30 yaşında görünen ergen iggggg
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YUSUF:Ya bu kiz yazik ya aciyorum popiler olmak icin neler yapiyorlar cok esik kimse bu kizi takmiyor
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ESRA:Fakirler yorum yapiyor yine haha
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PARA BENDE:Para var bende gel.
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ANADOLU:Herzaman iş ailede biter anne baba dinlemeyeceksin takip etmeyecek sin diyecek ve engel olacak Aksi takdirde sonucuna katlanacak
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VATANDAŞ RIZA:iş hiçbir zaman ailede bitmez eğer çocuk arkadaşına uyarsa ne aile dinler ne onu dinler ne bunu dinler işimiz çok zor aile tabiki eğitecek ama her zamanda her an yanında olamazsın
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ÇÖKMÜŞ BUTON YAZIK::) kimin beğeni butonu çöktü haberi hazırlayanınmı :) yazık üzüldüm beğeni butonuna
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RACO:çoluk çocuk ilerde bu rezillere özenecek Allah korusun ortalık malı olup çıkacak gözünüzden sakındığınız evlatlarınız bu pislikler sayesinde
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DİYARBAKIRLI:en kolay yol açıl saçıl paraları kap bukadarmı açız kadın etine yazık hepimize
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GEDE 54:gidişat iyi değillllllllll. . . . .
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