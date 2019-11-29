Süper mini paylaşımı yapan Aleyna Tilki, kalçasına yaptığı Photoshop'la dalga konusu oldu

Genç yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemin merkezine oturmayı başarıyor. Öyle ki genç şarkıcı son pozuyla Instagram ve Twitter'a damga vurdu. Süper minisiyle verdiği cesur pozu "Selam biraz özlendik sanırım" notuyla yayınladı.

KALÇASINA PHOTOSHOP YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Verdiği pozla hayranlarından binlerce beğeni alan Tilki, fotoğrafındaki bir detay yine dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Çoğu takipçi genç şarkıcının kalçasına Photoshop yaptırdığını paylaştıkları görsellerle kanıtlamaya çalıştı.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

Yaptığı Photshoplarla gündeme gelen yıldız şarkıcı daha önce de iki kez sosyal medyanın diline düşmüştü.

YIRTIK ÇORAPLARIYLA KAMERA KARŞISINA ÇIKTI

Bir hafta önce partiye katılan Aleyna Tilki, mekandan çıkarken kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Şort giyen Aleyna'nın yırtık çorapları ise herkesin dikkatini çekmişti.

İşte Aleyna Tilki'ye gelen Photoshop yorumları: