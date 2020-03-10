Süper öğretmen, atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor
ERZURUM Veyisefendi İlkokulu'na sınıf öğretmeni olan Ayşe Melek Okuyucu, 26 Mart'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılacak olan, Dünyanın en iyi atlı okçularının katılacağı dünya kupası eş değerindeki Akıncı Toyu'na hazırlanıyor.
10.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:48
ERZURUM Veyisefendi İlkokulu'na sınıf öğretmeni olan Ayşe Melek Okuyucu, 26 Mart'ta Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde yapılacak olan, Dünyanın en iyi atlı okçularının katılacağı dünya kupası eş değerindeki Akıncı Toyu'na hazırlanıyor. "Kardeşim" diye seslendiği Boksör adındaki atı ile yarışmaya hazırlanan Okuyucu, 4 yıl önce başladığı ata sporu atlı okçulukta attığını 12'den vuruyor.Nimet- Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyükleri olan Ayşe Melek, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judo sporunda sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, başladığı ata sporu atlı okçulukta da kısa sürede başarıyı yakaladı. 5 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Okuyucu, 3 yıl önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu. 80 sporcunun bulunduğu kulüpte erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, her atışını 12'den vuruyor. 26-29 Mart tarihlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılacak olan Akıncı Toyu'na hazırlanan Okuyucu, ayrıca Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, geleneksel Türk okçuluğu dersleri vererek, ata sporunu gençlere sevdirmeye çalışıyor.Okçuluğa başladıktan sonra atlı okçuluğa geçiş yaptığını söyleyen Okuyucu, "Yaklaşık 4 yıldır atlı okçuluk sporu ile uğraşıyorum. Bu sene yapılan Türkiye şampiyonasında bayanlarda birinci oldum. 26-29 Mart tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak olan ve dünyanın en iyilerinin davet edildiği Akıcı Toyu'na kulübümüzden iki erkek sporcu ile birlikte davet edildim. Rabbim utandırmasın. Bayanlarda Türkiye sıralamasında davet edilen tek kadın sporcuyum. İnşallah orada da şampiyonluğu elde edip ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceğim. Çalışmalarımızı Erzurum şartlarında sürdürmeye çalıyorum. Kış memleketiyiz. Yetkilerden bunu özellikle talep ediyorum. Eğer manej gibi kapalı bir alanımız olursa çalışmalarımızı 12 aya yayar başarılarımızı artırırız" diye konuştu.
Erzurum'un artık Atlı Okçuluk sayfasında Türkiye'den sonra dünya klasmanına geçtiğini vurgulayan Okuyucu, "20 yıllık sınıf öğretmeniyim. Öğrencilerimizi, sporcularımızı ve atim 'Boksör'ü çok seviyorum. Atım 11 yaşında. 4 yıldır birlikteyiz. Ben ona at değil hep 'kardeşim' dedim. Çok iyi anlaşıyoruz. Başarımda çok büyük payı var" dedi
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Süper öğretmen, atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor
Manşet
Haberler
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Güncel
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti