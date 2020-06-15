Süper On Numara 14 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara 14. gün çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından sayısal oyunlar artık online olarak oynanabilecek. Pazartesi günleri düzenlenen On Numara oyununun online platformda gerçekleşen hali Süper On Numara çekilişi yapıldı ve sonuçları belli oldu. 14 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara 14 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları
15.06.2020 08:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:22

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 14 Haziran Pazar günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen olmadığından ödül üçüncü kez sonraki haftaya devretti. Saat 20.15'de gerçekleşen 14. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

Süper On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı için tıklayın...

14 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 14. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 132 bin 614 lira 41 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 4, 7, 10, 12, 14, 15, 25, 27, 28, 36, 45, 47, 50, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 69, 72 ve 74 olarak belirlendi.

Süper On Numara 14 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Çekilişte 9 bilen 6 kişi 5 bin 561 lira 56'şar kuruş, 8 bilen 177 kişi 188 lira 52'şer kuruş, 7 bilen 1834 kişi 25 lira 77'şer kuruş, 6 bilen 11 bin 35 kişi 4 lira 53'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 19 bin 339 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

Etiketler: Milli Piyango İdaresi, On Numara, Gündem, Ekonomi, Güncel, Haber

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