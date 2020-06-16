Süper On Numara 15 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Süper On Numara 15. gün çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından sayısal oyunlar artık online olarak oynanabilecek. On Numara'nın online platformda gerçekleşen oyunu Süper On Numara çekilişi yapıldı, sonuçları belli oldu. 15 Haziran Süper On Numara oyunu çekiliş sonuçları haberimizde.

Süper On Numara 15 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları
16.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:58

Süper On Numara şanlı 22 numarası çekildi ve talihliler belirlendi. 15 Haziran Pazartesi günü yapılan Süper On Numara çekilişinde 10 bilen iki kişi 97.464,53 TL kazandı. Saat 20.15'de gerçekleşen 15. gün Süper On Numara çekilişi ve kazandıran numaraları derledik. Peki, Süper On Numara nasıl oynanır?

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15 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara oyununun 15. çekilişinde 10 bilen 2 kişi 97 bin 464 lira 53'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 8, 11, 13, 17, 21, 25, 29, 31, 33, 40, 42, 53, 55, 56, 58, 66, 71, 75, 76 ve 80 olarak belirlendi.

Süper On Numara 15 Haziran çekiliş sonucu açıklandı! MPİ Süper On Numara sonuçları

Çekilişte 9 bilen 10 kişi 4 bin 154 lira 31'er kuruş, 8 bilen 272 kişi 152 lira 73'er kuruş, 7 bilen 2 bin 586 kişi 22 lira 75'er kuruş, 6 bilen 15 bin 71 kişi 4 lira 13'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 23 bin 192 kişi 3 lira 43'er kuruş ikramiye alacak.

SÜPER ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-80 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 22numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiç bir numarayı doğru tahmin edemeyenlerin ikramiye kazanması temeline dayanan oyundur. Süper On Numara, 1'den 80'e kadar yer alan sayı kümesi içerisinden 10 farklı sayının seçilmesiyle gerçekleşir.

Etiketler: Milli Piyango İdaresi, On Numara, Gündem, Ekonomi, Güncel, Haber

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