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Süper Piyango sonuçları açıklandı! 4 Mayıs Pazartesi Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 4 Mayıs Pazartesi çekilişi yapıldı.Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 4 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 500 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango sonuçları...

Süper Piyango sonuçları açıklandı! 4 Mayıs Pazartesi Süper Piyango çekilişi
05.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:03

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 4 Mayıs sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 500 bin TL sahibini buldu. İşte, 4 Mayıs Pazartesi Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

406144

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

277353 521065 533223 555939 802167

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

1 6

Süper Piyango sonuçları açıklandı! 4 Mayıs Pazartesi Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango, Gündem, Ekonomi, Güncel, Haber
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