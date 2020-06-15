Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 14 Haziran Pazar Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 14 Haziran Pazar çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 14 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 50 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 14 Haziran Pazar Süper Piyango çekilişi
15.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:42

Süper Piyango çekilişi canlı yayında açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 14 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 50 bin TL sahiplerini buldu. İşte, 14 Haziran Pazar Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

50000 TL ikramiye kazanan numaralar

270417 367181 438899 454872 457970

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

001938 013795 013879 019601 022203 022751

026129 029805 041294 047547 060122 065496

065983 092246 102036 106185 129236 129815

141828 145185 190586 197154 198960 218481

222054 231363 264518 267850 272744 279694

300638 307088 320575 324158 329611 339672

345152 345442 346724 366251 367931 381736

384452 400186 400438 428859 433448 488827

492729 492774

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

6

Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından açıklandı! 14 Haziran Pazar Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

Etiketler: Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango, Gündem, Ekonomi, Güncel, Haber

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