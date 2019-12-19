Haberler » Güncel » Süper yat yanı başlarında köprüye çarptı, onlar istifini bozmadı - Haber

Süper yat yanı başlarında köprüye çarptı, onlar istifini bozmadı

Karayipler'de bir süper yat, bir köprüyü geçmeye çalıştığı sırada köprü ayağı ve güvenlik kulübesine çarptı.

19.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34Süper yat yanı başlarında köprüye çarptı, onlar istifini bozmadı

'de bir süper yat, bir köprüyü geçmeye çalıştığı sırada köprü ayağı ve güvenlik kulübesine çarptı. Kafenin hemen yanında meydana gelen kaza sonrası herkes kaçarken, 2 kadının hiçbir şeyi umursamadan içeceklerini yudumlamaya devam etmeleri sosyal medyada kazadan daha çok konuşuldu.

Olay Karayipler'e bağlı bir ada olan Saint Martin'de meydana geldi. Ünlü Rus işadamı Roman Abramovic için yaptırılan, bir süre kullanıldıktan sonra da satılan 86 metre uzunluğundaki Ecstasea adlı süper yat, Simpson Bay bölgesinde açılıp-kapanan bir köprüyü geçerek limana yanaşmaya çalıştığı sırada köprü ayaklarına çarptı. Bir güvenlik kulübesini de parçalayan süper yat, limana doğru ilerlerken, kazanın meydana geldiği alanın hemen yanındaki kafede büyük panik yaşandı. Herkesin kaçmaya başladığı o anda, iki kadının içeceklerini yudumlamayı sürdürdükleri anların görüntüsü ise kazadan daha çok konuşuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Kaza anının görüntüleri

İnsanların kaçışı



Karayipler, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:20 Mersinli temizlik işçisi sosyal medyayı salladı - Haber
13:20 Petrol şirketi Chevron'un işçileri Nijerya'da grev başlattı - Haber
13:18 Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi - Haber
13:15 Şehir, Gazi Yarı Maratonu'na hazır - Haber
13:14 OSB MYO yeni binasında eğitimde - Haber
13:11 Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı: İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:17 Prof. Dr. Seyyal Ak: İnsanlara ve diğer hayvanlara da bulaşabilir - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
19.12.2019 13:28:22