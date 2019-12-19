Haberler » Dünya » Süper yat yanı başlarında köprüye çarptı, onlar istifini bozmadı - Haberler

Süper yat yanı başlarında köprüye çarptı, onlar istifini bozmadı

Karayipler'de bir süper yat, bir köprüyü geçmeye çalıştığı sırada köprü ayağı ve güvenlik kulübesine çarptı.

19.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35Süper yat yanı başlarında köprüye çarptı, onlar istifini bozmadı

'de bir süper yat, bir köprüyü geçmeye çalıştığı sırada köprü ayağı ve güvenlik kulübesine çarptı. Kafenin hemen yanında meydana gelen kaza sonrası herkes kaçarken, 2 kadının hiçbir şeyi umursamadan içeceklerini yudumlamaya devam etmeleri sosyal medyada kazadan daha çok konuşuldu.

Olay Karayipler'e bağlı bir ada olan Saint Martin'de meydana geldi. Ünlü Rus işadamı Roman Abramovic için yaptırılan, bir süre kullanıldıktan sonra da satılan 86 metre uzunluğundaki Ecstasea adlı süper yat, Simpson Bay bölgesinde açılıp-kapanan bir köprüyü geçerek limana yanaşmaya çalıştığı sırada köprü ayaklarına çarptı. Bir güvenlik kulübesini de parçalayan süper yat, limana doğru ilerlerken, kazanın meydana geldiği alanın hemen yanındaki kafede büyük panik yaşandı. Herkesin kaçmaya başladığı o anda, iki kadının içeceklerini yudumlamayı sürdürdükleri anların görüntüsü ise kazadan daha çok konuşuldu.



Karayipler, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

13:26 Müziğe kendini kaptıran temizlik işçisinin dansı sosyal medyayı salladı - Haberler
13:21 Bakan Kurum: 100 bin konut için başvuru sayısı 130 bine ulaştı - Haberler
13:21 Fazladan tezgah açan pazarcı esnafına ceza - Haberler
13:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da açıklamalarda bulundu - Haberler
13:14 KKTC'den Boris Johnson açıklaması Büyük şans - Haberler
12:57 Zengin iş adamı "cennet" diye adlandırdığı çiftliğinde yaşayacak 10 kişiyi arıyor - Haberler
12:42 Balıkesir Belediye Başkanı: Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu - Haberler
12:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor - Haberler
12:14 Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak yazı: "Kadınlar bize Allah'ın hediyesidir. Kadın şiddetine hayır! - Haberler
12:11 Büyükada'nın karantinaya alınmasına sebep olan ruam hastalığı nedir? - Haberler
19.12.2019 13:28:28