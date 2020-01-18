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'Süper yenge' Irina Morozyuk'un yatak odası paylaşımları olay oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken 'Süper yenge' lakaplı Irina Morozyuk, yatak odası paylaşımlarıyla takipçilerini adeta büyüledi. Morozyuk'un paylaşımları adeta beğeni yağmuruna tutuldu

18.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:38

Son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cüretkar paylaşımlarla adından söz ettiren Irina Morozyuk, son paylaşımlarıyla yine dikkat çekmeyi başardı. hesabından oldukça cesur pozlar veren Ukraynalı güzel, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Instagram hesabında 49 bin takipçisi bulunan Morozyuk, yatak odasında çekilmiş cesur pozları takipçileriyle paylaştı. Morozyuk'un söz konusu paylaşımlarına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

İÇ ÇAMAŞIRLI YENİ YIL POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Irina Morozyuk, yeni yıla özel kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaşınca sosyal medya resmen sallandı.

Morozyuk'un bu paylaşımı da binlerce beğeni ve yorum almıştı.

İşte Morozyuk'un Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları:

'Süper Yenge' Irina Morozyuk'un göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu

Ukraynalı güzel Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdiUkraynalı güzel Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi

'Süper yenge' Irina Morozyuk'un yatak odası paylaşımları olay oldu

Instagram, Magazin, Spor


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