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BBC

Süper zenginler için dünyanın ilk gerçek altın kartı

İngiltere Darphanesi Royal Mint, dünyanın ilk gerçek altın kartını çıkardı.

15.10.2019 14:18Süper zenginler için dünyanın ilk gerçek altın kartı

İngiltere Darphanesi Royal Mint, dünyanın ilk gerçek altın kartını çıkardı. Kurum, 18.750 sterlinden (yaklaşık 23.700 dolardan) satışa çıkardığı 18 ayar altın kartın, "tarzı olan lüks ürünlere değer veren" kişilere hitap edeceğini söylüyor.

Royal Mint, internet sitesinde ilk aşamada 50 adet basılan Raris adlı kartla tüketicilerin "değişen ihtiyaçlarına yanıt vermeyi" amaçladığını belirtiyor, "Dünyanın ilk değerli metalden yapılan kartı, fonksiyonellik ve güvenliğe önem veren dünyanın en titiz seçkinleri için 1.100 yıllık geleneğimizle yarının ödeme teknolojisini buluşturuyor" diyor.

Üzerine müşterinin adı ve imzasının işlendiği Raris'in kredi kartı özelliği yok. Yapılan harcamanın bedeli müşterinin hesabından düşülüyor.

Kart sahiplerinin otellerde concierge hizmeti gibi bazı ayrıcalıklardan yararlanacağı ve kartın dünyanın her yerinde işlem ücreti olmaksızın kullanılabileceği belirtiliyor.


İngiltere, Dünya
BBC


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