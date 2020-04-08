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Superbox'a talep nisan ayının ilk haftasında iki kat arttı

Turkcell öğrencilere, öğretmenlere, özel sektör ve kamu çalışanların artan ev interneti talebini 4.5G altyapısı üzerinden çalışan Superbox'a talep nisan ayının ilk haftasında iki kat artış gösterdi.

08.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:14
Superbox'a talep nisan ayının ilk haftasında iki kat arttı
Turkcell öğrencilere, öğretmenlere, özel sektör ve kamu çalışanların artan ev interneti talebini 4.5G altyapısı üzerinden çalışan Superbox'a talep nisan ayının ilk haftasında iki kat artış gösterdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ev içi kablolamaya ihtiyaç duyulmadan kurulan Superbox'ı çalıştırmak için tek yapılması gereken şey cihazı prize takmak.
Turkcell'in online satış kanalları, çağrı merkezi ve mağazalarından talep edilebilen Superbox, ev içi kablolama yapılmadan fiber hızları sunuyor.
Superbox kutusunun teslim edilmesinden sonra kullanıcılar, cihazı herhangi bir prize takıp çalıştırarak 375 Mbps'lere varan hızlara ulaşıyor.
Detaylı bilgi ve başvuru için https://www.turkcell.com.tr/superbox adresini ziyaret edebilir ya da 0532 532 00 00 numaralı Turkcell Çağrı Merkezi aranabiliyor.
Aynı zamanda Dijital Operatör uygulamasından ve Turkcell Mağazaları'ndan da Superbox talebi oluşturmak mümkün.
"Son bir haftada Superbox'a gelen talep iki kat arttı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şunları kaydetti:
"Gerek eğitim gerekse çalışma hayatı anlamında gündelik yaşantımıza evden devam ettiğimiz bu günlerde ev interneti de bizim için daha çok şey ifade etmeye başladı. Kimimiz için bir okul, kimimiz için ise uzaktan işlerimizi yönetmemizi mümkün kılan bir platform haline geldi. Hal böyle olunca da bir nevi kamu görevi yaptığımızın bilinciyle hareket ederek hanelerimizi internetle buluşturmak çalışmalarımızı artırdık. Ev internetine daha önceden ihtiyaç duymayan ancak günümüz şartlarında yoğun bir şekilde talep eden müşterilerimize aynı gün içerisinde kurulumunu gerçekleştirdiğimiz Superbox çözümümüz ile karşılık verdik.
Bu durum rakamlarımıza da yansıdı. Son bir haftada Superbox'a gelen talep iki kat arttı, kullanıcı sayımız 400 bini aştı. Bu artış ve beraberindeki yoğun kullanıma bağlı olarak bazı saatlerde Superbox'ın internet trafiğinde yüzde 67'lik artışların meydana gelmesi de bizlere müşterilerimizin memnuniyetini gösteriyor. Biz Superbox ile bir anlamda müşterilerimizin evine temassız internet götürüyoruz. Bu zorlu süreçte evler internetsiz kalmasın diye var gücüyle çalışan mağaza çalışanlarımızın ve ev içerisindeki müşterilerimizin sağlığını gözeterek gelen talepleri uzaktan karşılıyor ve müşterilerimizle temas etmeden dijital ev çözümümüz Superbox'ı kuruyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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