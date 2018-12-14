Supercar Blondie Vadistanbul'da

22 Aralık 2018 Cumartesi günü Vadistanbul misafirleri birbirinden lüks otomobillerin yer aldığı sergiyi izlerken Supercar Blondie'yle de bir araya gelecek.

Dünyada 7 milyondan fazla takipçisi olan, dünyanın en ünlü lüks otomobil vlogger'ı Supercar Blondie adıyla bilinen Avustralyalı Alexandra Mary Hirschi Vadistanbul'a geliyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi günü Vadistanbul'da dünyanın en lüks klasik, modern ve spor otomobilleri sergilenecek. Aynı gün Alexandra Mary Hirschi de saat 12.00 - 14.00 arasında Vadistanbul'da otomobil kültürü hakkında bir konuşma yapacak. 2018 yılında dünyanın en etkili 50 kadını arasında gösterilen Alexandra Mary Hirschi etkinlik sonunda sevenleriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirecek.