Superintelligence Filmi

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Kurumsal bir firmanın eski yöneticisi olan Carol Peters, hayatından pek de memnun olmayan bir kadındır. İstediklerini yapamamıştır ve geriye dönüp baktığında sahip olduğu hayatın kendisine yetmiyor oluşu canını sıkmaktadır. Ancak şikayetçi olduğu hayatı, günün birinde tamamen tepetaklak oluverir. Dünyayı kasıp kavurması muhtemel bir yapay zeka olan ilk süper istihbaratın gözlemlemesi için seçilen Carol'ın hayatı kökünden değişecektir.Ben FalconeSteve MalloryMelissa McCarthy, Bobby Cannavale, Michael Beach, Jean Smart, Karan Soni , Brian Tyree Henry, Sam Richardson, Sarah Baker , Usman Ally, Jwaundace Candece, Patti Schellhaas, Andrew Tinpo Lee, Vishesh Chachra, Charles Green, Mike Benitez , Jakari Fraser, Mac Alsfeld, Jock McKissic, Todd Layne Thompson, Damon Jones, Shiquita James, James Tilley, Andre Parr, José Alfredo Fernandez, Damon Vance, Maxwell Highsmith, Austin Blackburn, Jenna Perusich, Mike D Harris, Jaydin McCollumAksiyonSuperintelligenceWarner Bros.2019İngilizceWarner Bros.27.12.2019