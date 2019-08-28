Superintelligence Filmi

Kurumsal bir firmanın eski yöneticisi olan Carol Peters, hayatından pek de memnun olmayan bir kadındır. İstediklerini yapamamıştır ve geriye dönüp baktığında sahip olduğu hayatın kendisine yetmiyor oluşu canını sıkmaktadır. Ancak şikayetçi olduğu hayatı, günün birinde tamamen tepetaklak oluverir. Dünyayı kasıp kavurması muhtemel bir yapay zeka olan ilk süper istihbaratın gözlemlemesi için seçilen Carol'ın hayatı kökünden değişecektir. Yönetmen:
Ben FalconeSenaryo:
Steve MalloryOyuncular:
Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Michael Beach, Jean Smart, Karan Soni , Brian Tyree Henry, Sam Richardson, Sarah Baker , Usman Ally, Jwaundace Candece, Patti Schellhaas, Andrew Tinpo Lee, Vishesh Chachra, Charles Green, Mike Benitez , Jakari Fraser, Mac Alsfeld, Jock McKissic, Todd Layne Thompson, Damon Jones, Shiquita James, James Tilley, Andre Parr, José Alfredo Fernandez, Damon Vance, Maxwell Highsmith, Austin Blackburn, Jenna Perusich, Mike D Harris, Jaydin McCollumFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
SuperintelligenceYapımcı Firma:
Warner Bros.Yapım Yılı:
2019Orijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros.Vizyon Tarihi:
27.12.2019Superintelligence Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.